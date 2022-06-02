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Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", - говорится в сообщении.

Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части средств - $480 тыс. Он требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Суд признал его виновным в: мошенничестве и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение.

В САП сообщили, что приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку вступил в законную силу.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака и его помощника задержали за вымогание $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов".

Юрий Луценко, бывший тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 01
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 02
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 03
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 04
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 05

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зате крадії та хабарники Татаров, Трухін та інша наволоч на свободі.
    Бо зелені.
  • Павлик морозов ad28c691
    Когда ослик и ОП на на нары сядет вот тогда будет праздник
  • Николай Хомяков 785f6f57
    Невже? А чому бойко досі на свободі, що про вишки вже забули, разом з рашистами гроші ділять.
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