Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", - говорится в сообщении.

Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части средств - $480 тыс. Он требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Суд признал его виновным в: мошенничестве и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение.

В САП сообщили, что приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку вступил в законную силу.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака и его помощника задержали за вымогание $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов".

Юрий Луценко, бывший тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования









