Силы ПВО сбили российскую ракету в районе Обухова, - полиция Киевской области. ФОТО
16 3656
В ночь на 2 июня в Киевской области в районе Обухова сбили вражескую ракету.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Киевской области.
"1 июня, около 22 часов сработало ПВО. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет. Работники полиции провели осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.