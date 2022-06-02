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Россияне не пропускали в Запорожье автомобили с товаром, люди выбросили на блокпосту тонны овощей. ФОТО

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В Васильевке на российском блокпосту люди выбросили тонны овощей, которые везли на продажу в Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы..." - сказано в сообщении.

Россияне не пропускали в Запорожье автомобили с товаром, люди выбросили на блокпосту тонны овощей 01

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили фермерам продавать урожаи на подконтрольную Украине территорию. В Запорожье овощи везли из ныне оккупированного Васильевского района, а черешню – из Мелитопольщины.

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Топ комментарии

  • V Vv 00263b4f
    Так выглядит геноцид. Забыли Голодомор и как не пропускали орки вагоны с едой в Украину?
    Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
  • Valter Valter
    Рашисты хотят чтобы везли товар в окупированный крым и сдавали за бесценок за срубли
  • Вася Шевченко f77d76ba
    тю... а зачем оркам дарить??? уже б оставили на своей територрии ...отдали своим людям...
    как-то не понятен сей протест...
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