Россияне не пропускали в Запорожье автомобили с товаром, люди выбросили на блокпосту тонны овощей. ФОТО

В Васильевке на российском блокпосту люди выбросили тонны овощей, которые везли на продажу в Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы..." - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили фермерам продавать урожаи на подконтрольную Украине территорию. В Запорожье овощи везли из ныне оккупированного Васильевского района, а черешню – из Мелитопольщины.