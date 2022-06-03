В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай. ФОТО
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов.. В Лисичанске - два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть - в Золотом, еще три - в Тошковке", – отмечает Гайдай.
Он добавил, что вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину.
Российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.
Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.
Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.
Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.
За минувшие сутки отбиты пять атак оккупантов, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.
Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа "Орлан-10".