За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, "Ураганами" и ракетами "воздух-земля". Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Под ударом оказались 17 населённых пунктов. Есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушения получили 35 гражданских объектов - жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Бахмут, Авдеевка, Железное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка, Покровское.

Враг обстрелял Донецкую область из самолетов, реактивных систем залпового огня "Ураган", артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами "воздух-земля". Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям. Так, в Авдеевке выехавшие на ликвидацию пожара спасатели попали под обстрел", - говорится в сообщении.

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