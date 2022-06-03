За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, "Ураганами" и ракетами "воздух-земля". Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Бахмут, Авдеевка, Железное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка, Покровское.
Враг обстрелял Донецкую область из самолетов, реактивных систем залпового огня "Ураган", артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами "воздух-земля". Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям. Так, в Авдеевке выехавшие на ликвидацию пожара спасатели попали под обстрел", - говорится в сообщении.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.