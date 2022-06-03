Новости Фото

Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде. ФОТОрепортаж

9 20270
В канадском городе Галифакс приземлился третий зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Канадцы снова открывают свои объятия и тепло поздравляют украинцев, убегающих от путинской неоправданной войны на своей родине. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев необходимая им поддержка, чтобы найти безопасность в Канаде и достичь успеха в новых общинах", - сказал министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Министр лично встречал беженцев в аэропорту вместе с премьер-министром провинции Новая Шотландия Тимом Хьюстоном. Пассажирам также всячески помогали десятки волонтеров.

Читайте: Канада запустила новую программу поддержки беженцев из Украины

Рейс вылетел из Варшавы, откуда бесплатно забрал 319 украинцев, желающих попасть в провинцию Новая Шотландия. Ранее подобные чартерные рейсы доставили украинских беженцев из Варшавы в города Виннипег в провинции Манитоба, а также Монреаль в провинции Квебек.

Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинских искателей убежища, позволяющей три года жить и работать в Канаде. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилету и материальной помощи.

Смотрите: Воздушные силы Канады загружают гаубицы M777 для отправки в Украину. ВИДЕО

Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 01
Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 02
Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 03
Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 04
Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 05
Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 06

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Зайда
    Біженці з Коломиї на 4 місяць війни. В Канаду. Бідосі.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це вжк не бвженці, а переселенці. Які свідомо прибули на ПМЖ. Повертатися вони не збираються. Про це свідчать прапорцв Кпнади, а не України у їхніх руках. Знаю одних переселенців, які перебралися до Англії лише три тижні тому. З Заркіаської області. З міста, яке не бомбардувпли, біля якого не велося бойових дій (є там такі населені пункти). І повертатися не збираються. Російськомовні, до речі. Цікаво, чи вивчать англійську, бо української не подужали.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Зе избиратели свідки Хуже Не Будет, поперли як гімно з усіх дір по канадам європі та сша.
    Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости