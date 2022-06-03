Идентифицирован россиянин, убивший гражданского в Киевской области. Это - снайпер 15-й мотострелковой бригады Ильин. ФОТО

Идентифицирован российский снайпер, убивший гражданского на Киевщине.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это Олег Ильин – снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, принадлежащей в состав так называемых российских "миротворческих" войск.

"Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области этот российский "миротворец" убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный гражданин просто возвращался домой", - отмечает генпрокурор.

Как сообщается, несколько дней с мужем не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь позже позволили похоронить в указанном ими месте в том же парке.

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"Нами собрано достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий РФ получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством", - резюмирует она.

В прессцентре СБУ уточняют, что Ильин Олег Олегович, уроженец Башкортостана, военный части №90600, которая дислоцируется в пгт Рощинского Волжского района Самарской области.

"24 февраля этого года оккупант пересек государственную границу Украины в Сумской области и принимал непосредственное участие в актах вооруженной агрессии на территории нашего государства. Профессиональный снайпер вместе с другими военнослужащими бригады заехал со стороны Черниговской области в село Перемога Барышевской территориальной громады. Захватчики оккупировали его.

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На местах дислокаций подразделений и отдельных групп военные преступники организовали круглосуточное боевое дежурство со сменами каждые 3 часа.

Ильин вместе с отделением снайперов и другими подразделениями разместились вдоль улицы Киевская рядом с магазином "Строймаркет", расположенного неподалеку от сельского парка. По указанному адресу оккупанты размещались до 10 марта 2022 года.

Во время совершения дежурства на глаза преступнику попал гражданский мужчина, который возвращался домой мимо памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Второй мировой войны. 53-летний местный житель не создавал для вооруженного профессионала никакой опасности и по законам войны не должен являться объектом нападений.

Однако снайпер-кадровый военнослужащий, будучи осведомленным о законах и обычаях войны, предусмотренных и закрепленных, в частности, в положениях международного законодательства, все же произвел прицельный выстрел в безоружного гражданского.

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В результате тяжелых ранений, не совместимых с жизнью, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе собранных доказательств снайперу заочно уведомлено о подозрении в совершении жесткого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством, то есть нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.