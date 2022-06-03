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За 100 дней войны Украина остановила "вторую армию мира" и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский в 100-й день войны подчеркнул, что Украина выстояла и продолжает отстаивать свои территории.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несгибаемого духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях.

Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!" - подчеркнул президент.

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За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 01
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 02
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 03
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 04
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 05
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 06
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 07
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 08
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 09
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 10

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Топ комментарии

  • Bodalux
    Ці слова має казати Залужний, а не цей поц.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Тут надо уточнить кто "мы", кто конкретно остановил "2-ю армию мира" и какое было участие во всём этом "слуги народа", в том числе и до войны?
  • 18c49ed2
    Ты бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного ты сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?
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