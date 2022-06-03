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Зеленский посетил Институт Шалимова: Пообщался с медиками и воинами, проходящими там лечение. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства поздравил работников Института с 50-летием заведения.

"Благодарю вас за большой путь, который вы прошли за эти 50 лет. На каждом шагу этого пути вы сохраняете жизнь многих людей", - сказал он.

Зеленский осмотрел помещение отделения эндоскопической хирургии и реанимации и ознакомился с методикой проведения трансплантации и лечения политравм. Также он пообщался с украинскими военнослужащими, которые получили ранения в боях с российскими оккупантами и сейчас лечатся в институте. Глава государства поблагодарил воинов за их подвиги и пожелал скорейшего выздоровления.

Работникам заведения и медикам, оказывавшим помощь гражданским во время вооруженной агрессии России, президент вручил государственные награды и присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины".

"Хочу вас поблагодарить. Вы на такой же передовой, как и наши военные. Делаете операции не только в хирургических палатах, но и в полевых госпиталях. Желаю здоровья вам и вашим семьям. Спасибо, что бережете всех нас", - отметил Зеленский.

Учреждение было основано 30 мая 1972 как Киевский институт клинической и экспериментальной хирургии. Ежегодно в медицинском учреждении выполняют более 7,5 тыс. оперативных вмешательств. С первых дней боевых действий на Донбассе в 2014 году работники института принимают на лечение военнослужащих ВСУ и других военных формирований. За восемь лет специалисты учреждения оказали помощь более 2 тыс. военнослужащих, из которых треть получили боевую травму при защите Родины.

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Зеленский посетил Институт Шалимова: Пообщался с медиками и воинами, проходящими там лечение 01
Зеленский посетил Институт Шалимова: Пообщался с медиками и воинами, проходящими там лечение 02
Зеленский посетил Институт Шалимова: Пообщался с медиками и воинами, проходящими там лечение 03
Зеленский посетил Институт Шалимова: Пообщался с медиками и воинами, проходящими там лечение 04

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
  • Анатолий К 65c6a92d
    Аж пре сльоза, капає прмямо на комп, важко писати, який чуткий і заботливий Президент. Мабуть мільйончик із офшорів привіз на ліки? А не бажає поїхзати до "Азовців" і морпіхів, поїхати, провідати, потиснути руку, яких здав в полон? Не бажає повідомити, що з ними там роблять дикі московити?
  • Super Gut
    Я просто нагадаю, що головний військовий госпіталь ЗСУ знаходиться у 5 хвилинах їзди від офіса на Банковій. І за 3 довбаних роки, це бородате уйопіще там було тільки один раз . А туди звозять Героїв з фронту майже кожен день і так 8 років поспіль. Це ще раз доводить очевидний факт - зеленому виродку насрати на українську армію і її воїнів.
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