Новости Фото

Защитнику Мариуполя "Оресту" присудили награду Grand Press Photo 2022. ФОТО

9 06410
Защитнику Мариуполя, бойцу полка "Азов" Дмитрию Казацкому ("Оресту") присудили престижную награду польской фотопремии - Grand Press Photo-2022 за фото из "Азовстали".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмма-канал Оперативный ВСУ.

"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично во время конкурса в следующем году. Мы будем ждать его живым и здоровым", - отметила глава фонда Grand Press Вероника Мировская во время церемонии награждения.

Защитнику Мариуполя Оресту присудили награду Grand Press Photo 2022 01
Защитнику Мариуполя Оресту присудили награду Grand Press Photo 2022 02

Смотрите также: Оккупированный и разрушенный Мариуполь: город, в который ворвался "русский мир". ВИДЕО

Топ комментарии

  • Orest Levko
    Чекаємо на Героя вдома. Разом із Побратимами.
    Слава Україні
  • Олександр Карін
    Дай Бог, щоб наші хлопці повернулись додому живими...
  • Claudia Smith
    а зекоманда про тих азовців і забула вже і не згадує. і, головне, заборонила всім згадувати.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости