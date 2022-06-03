Защитнику Мариуполя "Оресту" присудили награду Grand Press Photo 2022. ФОТО
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Защитнику Мариуполя, бойцу полка "Азов" Дмитрию Казацкому ("Оресту") присудили престижную награду польской фотопремии - Grand Press Photo-2022 за фото из "Азовстали".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмма-канал Оперативный ВСУ.
"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично во время конкурса в следующем году. Мы будем ждать его живым и здоровым", - отметила глава фонда Grand Press Вероника Мировская во время церемонии награждения.