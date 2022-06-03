В двух странах Америки выпустили марки с Патроном. ФОТО
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Две страны - южноамериканская Гайана и островная Доминика - посвятили свои марки легендарному украинскому саперу псу Патрону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице сайта для коллекционеров Bomarka.
"Нашему славному Патрону аплодирует не только украинский президент, но и весь мир. Несколько дней назад на 75-м Каннском кинофестивале он получил самую престижную награду для собак "PalmDogManitaria". Поэтому теперь у этой собачки не только медаль "За преданную службу". А еще его изображение - в проекте "Собственная марка" Доминики и Гайаны. Поздравляем с очередной победой Патрона и его хозяина-друга господина Михаила!" – сказано в сообщении.