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Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины. ФОТОрепортаж

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Президент Сербии Александар Вучич посетил приют для беженцев из Украины во Вране, где находятся 43 женщины, 17 детей в возрасте от двух до 18 лет и семь мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский обозреватель.

"Желаю вам скорейшего мира, чтобы вы могли вернуться в свои дома, а кто хочет жить и работать в Сербии, всегда может приехать. Почувствуйте себя как дома", - сказал Вучич, добавив, что государство готово помочь во всем, в чем они, по их мнению, нуждаются.

"Все, что мы можем предложить, наши возможности для лечения, для здоровья людей, для раненых - мы готовы помочь", - сказал Вучич.

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Он отметил, что в Сербии "мы сочувствуем всем в Украине, и для всех нас очень важно, чтобы дети из Украины имели здесь достойное детство, а люди старшего возраста - жизнь, достойную человека".

Вместе с Президентом Вучичем Центр посетили Посол Сербии в Украине Ако Йованович, министры Дарья Кисич, Златибор Лончар, Ваня Удовичич и Комиссар по делам беженцев Владимир Куцич.

Посол Украины в Сербии Владимир Толка, также посетивший убежище, поблагодарил Сербию за помощь, которую она оказывает Украине.

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Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 02

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Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 03
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 04
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 05
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 06

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Топ комментарии

  • Артем Костюк
    есть знакомые, которые случайно оказались в Сербии после начала войны. Жалуются, что там сплошь вата и русский мир.

    ...И тут на сцену выходит Вучич и такой - "вы все врети, смотрите, мы поддерживаем украинцев!"

    Показательно в этой новости количество украинских беженцев, ага.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і все начебто зрозуміло... та звичайні слова або назви інколи мають дивний зміст )))

  • Олег Кущ 3c573107
    Сербы - рвань, срань и врань. Руснявые подстилки. Запилили спектаклю для получения грантов от ЕС
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