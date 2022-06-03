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В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария. ФОТО

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В Киеве патрульные задержали диверсанта. У него нашли фото пропагандистской символики, фото с координатами населенных пунктов. Также задержанный имел при себе визитки Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале патрульная полиция Киева.

"Столичные патрульные задержали очередного ценителя "русского мира". Событие произошло сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 01

Как сообщается, общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы решили провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также враждебную пропаганду. Поэтому патрульные задержали неудавшегося диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.

В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 02
В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 03

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В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 04

Патрульная полиция обратилась с призывом: "Если вы обнаружили подозрительных лиц, немедленно звоните  на линию "102". Обезвредим российского врага вместе!"

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Топ комментарии

  • olele
    єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

    38 мин

    Українці : -рятуйте азов
    Зеля: -все ок, вони вже в полоні
    Українці: - хєрня якась, поверни їх
    Зеля: -повернув Петра з кордону
    Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
    Зеля: - тримайте нєвзорова
  • 1sarmat
    Да бросьте вы всех задержанных дебилов диверсантами называть, обидно за профессию. Я при "совке" заканчивал ВВКУ и знаю что такое диверсант и сколько пота и крови мы тратили на учениях и полевых выходах. А это просто долбо*б задержанный в машине
  • Дмитро Піталов
    Ни один диверсант, если конечно не конченный *******, не позволил бы себе нарушить ПДД... Это скорее всего обычное ватное чмо... Но если к нему отношение как к диверсанту, то это хорошо! Пусть срет под себя!
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