В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале патрульная полиция Киева.
"Столичные патрульные задержали очередного ценителя "русского мира". Событие произошло сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Как сообщается, общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы решили провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также враждебную пропаганду. Поэтому патрульные задержали неудавшегося диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.
Патрульная полиция обратилась с призывом: "Если вы обнаружили подозрительных лиц, немедленно звоните на линию "102". Обезвредим российского врага вместе!"