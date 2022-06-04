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Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай. ФОТО

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В Северодонецке сейчас идут ожесточенные бои.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают штурмовать Северодонецк, орки подтягивают "пушечное мясо" из мобилизационного резерва, в городе продолжаются уличные бои", - информирует он.

"Северодонецк штурмуют, идут бои. Наши защитники пытаются врага подвинуть. Нацгвардейцы в городе подбили вражеский танк и взяли в плен двух орков. Теперь их ждут долгие разговоры о том, как они ехали "на учебу", - продолжает Гайдай.

Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 01

Также он отмечает, что вчера оккупанты пытались оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, но ВСУ не дали им захватить села Метелкино и Белогоровка.

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Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 02
Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 03
Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 04
Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 05
Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 06
Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай 07

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  • Murzziik Kit
    Выехали все кто хотел. А видео как те что остались встречают русню не тяжело найти. Ваты там хватает.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Знаете,бывают люди,как та бабушка с Ирпеня,которая собачке своей на голову платочек одевала,чтоб та не боялась-песика в машину не взяли,а бабушка с ней осталась...моя сестра ,когда прорывалась с Гостомеля ,так и не смогла вытащить сотрудницу ,у которой родители инвалиды...мне из Херсона женщина писала -папа лежачий,большой пёс и нет 1000баксов,которые гусня требует за человека -за выезд,а потом в спину стреляет...мы не можем говорить за всех,кто остался.
  • Ksenia VB
    Можна сказати що міста вже немає.
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