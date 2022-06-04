Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай. ФОТО

В Северодонецке сейчас идут ожесточенные бои.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают штурмовать Северодонецк, орки подтягивают "пушечное мясо" из мобилизационного резерва, в городе продолжаются уличные бои", - информирует он.

"Северодонецк штурмуют, идут бои. Наши защитники пытаются врага подвинуть. Нацгвардейцы в городе подбили вражеский танк и взяли в плен двух орков. Теперь их ждут долгие разговоры о том, как они ехали "на учебу", - продолжает Гайдай.

Также он отмечает, что вчера оккупанты пытались оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, но ВСУ не дали им захватить села Метелкино и Белогоровка.

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