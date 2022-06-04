США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники. ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты передали украинским пограничникам и полицейским около 90 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщил в твиттере Госдепартамент США, передает Цензор.НЕТ.

"Отдел технической помощи правоохранительным органам (INL) поддерживает пограничную службу и Национальную полицию, предоставляя транспортные средства. В дополнение к бронированным машинам, INL передал 25 Mitsubishi L200, 35 Renault Duster, 16 бронетранспортеров 4x4 и 13 грузовиков".

Читайте также: Украина за три месяца получила от союзников 7 млрд долларов, - Шмыгаль









