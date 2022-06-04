Россияне били по Донетчине из танков, "Градов", артиллерии и "Точки-У". Есть раненые, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. Погибших нет, однако ранены мирные жители. Разрушения получили 14 гражданских объектов - жилые дома и критическая инфраструктура.