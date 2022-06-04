Флаг, развевавшийся над "Азовсталью", передали в музей. ФОТО
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Флаг будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
В музее вскоре развернут экспозицию "Україна - розп’яття". Флаг станет ее титульным экспонатом.
В церемонии передачи флага приняли участие глава ГУР МО Кирилл Буданов, защитники Мариуполя и супруги пленных защитников города.
"Во время церемонии передачи Флага руководитель отечественной военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь", - говорится в сообщении.