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Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру на Донетчине. Горит Всехсвятский скит. ФОТО

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Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. Как следствие, вспыхнуло деревянное здание Всехсвятского скита.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото пылающей церкви опубликовал офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко.

"Просто сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко в Facebook.

Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру на Донетчине. Горит Всехсвятский скит 01

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Факт российской атаки на Всехсвятский скит подтвердили в УПЦ МП: "4 июня 2022 года в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители".

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Топ комментарии

  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Коммунисты сгоняли в церковь всё село, закрывали и сжигали. А это их наследники - чему удивляться?
  • Serg Koshserg
    Святогорская лавра, это та где банда Гиркина с оружием укрывалась перед нападением на Славянск?
  • Ksenia VB
    Ніби бурятам і іншій нечисті не все одно.
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