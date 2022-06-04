Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.
Как отмечается, во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте.
"Установлено, что в состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказ" на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных систем РФ. Эти незаконные операции проводили в собственном пункте обмена валют", – информируют в СБУ.
Во время следственных действий у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации нелегального финансового трафика.