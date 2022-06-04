"Справа громад" предлагает украинцам принять участие в розыгрыше тубуса от снарядов ПТРК "Стугна". ФОТО

Общественная организация "Справа громад" предлагает украинцам стать обладателем уникального трофея - тубуса от снарядов ПТРК "Стугна", которым член этой ОО влупил по вражеской единице военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОО "Справа громад".

Как отмечается, для того чтобы иметь шанс стать владельцем "трофея", следует внести благотворительный взнос в пользу ВСУ и ТРО в размере 100 грн.

"Больше благотворительных взносов – больше шансов получить уникальный тубус", – говорится в сообщении.

Розыгрыш состоится 6 июня 2022 года в 12:00.

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На полученные средства ОО "Справа громад" приобретет товары и вкусности для наших воинов.

Более подробно об условиях участия в розыгрыше по ссылке.