"Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО
Об этом пишет в фейсбуке журналистка Янина Соколова, сообщает Цензор.НЕТ. Она опубликовала фото Безуглой, сделанное, как утверждает журналистка, "в штабе на востоке страны". По словам Соколовой, фотографию ей прислали "друзья-военные".
"На нем депутат от партии слуга народа Марьяна Безуглая, которая темным рыцарем от офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии кто где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху", – пишет журналистка.
Информацию о пребывании Безуглой в штабе подтвердил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка", - пишет Бутусов.
Он называет досадным то, что на определенные участки фронта направили "комиссаров".
"Если вы хотите морально поддержать бойцов, которые ведут бой, то нужно большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, непосредственно выполняющих боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление. Потому что вдохновлять нужно личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность. Прекращайте эти игры жизнью", - пишет Бутусов.
Судя по странице Марьяны Безуглой в фейсбуке, она находится в Лисичанске с конца мая.