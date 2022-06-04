Войска РФ обстреляли Корабельный район Николаева, трое погибших, четверо раненых, - мэр Сенкевич. ФОТО

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район.

"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - отметил он.

Кроме того, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.

"Пока собираем подробную информацию. Больше смогу вам сообщить позже", - резюмирует он.

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