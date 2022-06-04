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Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет. ФОТО

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Сегодня после обеда вражеский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Это уже третий сегодня удар с применением авиации. За 3 часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракеты, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет 01
Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет 02
Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет 03

Кроме этого, сегодня из России уже трижды обстреляли украинскую пограничную территорию из минометов. В одном случае рашисты выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумской области. Еще в двух случаях враг выпустил 19 мин по территории Новгород-Северского района Черниговщины.

Смотрите: Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет "воздух-земля", - Живицкий (обновлено). ФОТО

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Чим збивати ці латаки пане Президенте? Навчіть, як в цьому випадку дороги захистять українців від літаків і ракет, бо Ви все вклали всі гроші в дороги і сказали, що це наше майбутнє.
  • Саша Паш
    Якщо довго не давати здачі, то потім увійде у звичку терпіти, а там потрошку будуть шукати плюси, у вигляді навіть задоволення від такого терпіння.
  • Иавп Пвапвапвп
    Чому не збивають літаки над теріторією рашки?! Чому чекають, поки вони не вбють нашіх громадян?
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