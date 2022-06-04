Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.
Это уже третий сегодня удар с применением авиации. За 3 часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракеты, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.
Кроме этого, сегодня из России уже трижды обстреляли украинскую пограничную территорию из минометов. В одном случае рашисты выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумской области. Еще в двух случаях враг выпустил 19 мин по территории Новгород-Северского района Черниговщины.