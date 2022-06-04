Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю. СКРИНШОТ
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Под одним из постов она ответила на вопрос, дает ли она указания командованию, находясь в Луганской области.
"Никаких приказов не отдаю, конечно. Контроль и помощь", - заверила Безуглая.
Нардеп сообщила в фейсбуке, что считает обязательным работать на востоке страны "как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки". Также Безуглая напомнила, что является резервисткой и не служит, потому что есть в парламенте.
"Итак, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Я уже объясняла, и повторю. Если кому-то из оппозиционных к Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне делать раскол и обвинять кого-либо, что он в зоне боевых действий, это за гранью", - убеждена она.
Нардеп также добавила впоследствии, что находится на востоке по собственной инициативе: "Инциатива личная, по запросу военных, родственников, обращение:
Каково морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяние, идеи?
Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх?
Что со снабжением? Прибывает ли современное вооружение?
Как кормят бойцов на передовой?
Какое медицинское обеспечение?
Что работает по законам, а что в реальности нет и нужно менять?
Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время.
Быть вместе с военными в зоне боевых действий — это еще и разделять судьбу риска. Сама в свое время была мобилизована, так что могу адаптироваться к обстоятельствам и, конечно, не требую особых условий пребывания. Рабочие группы, заседание Комитета есть онлайн".