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Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов. ФОТО

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Интернациональный легион обороны Украины, в котором за наше государство воюют иностранные добровольцы, сообщил о гибели четырех своих бойцов.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Легиона в фейсбуке.

Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 01

"Мы хотим почтить память побратимов - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио.

Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 02

Они выбрали защищать суверенитет Украины. Они решили бороться и показать врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир защищает вместе, не могут и не будут стерты ракетами или артиллерией.

Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 03
Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 04

Украинский народ и Вооруженные Силы Украины чтят жертвенность иностранных героев, которые пришли защитить украинский народ от этого варварского вторжения, а также отстоять свободу и демократию повсюду", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
  • акаб акабіч
    Герої не вмирають!
  • Super Gut
    Царство небесне Героям, які загинули за Україну.
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