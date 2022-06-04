Новости Фото

В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины. ФОТО

5 52258
В Вильнюсе участники марша равенства принесли на акцию, кроме традиционной символики ЛГБТ+, украинские флаги, чтобы выразить солидарность с борьбой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В центре Вильнюса собрались тысячи человек. Полиция оценила количество участников около 4500 человек, хотя организаторы настаивают, что это заниженная цифра и фото и видеосъемка с дрона дает основания говорить об около 20 тысячах.

Кроме традиционной радужной символики ЛГБТ и плакатов, на фото с акции можно видеть как минимум несколько флагов Украины и флаг Евросоюза.

В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины 01


В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины 02

В шествии приняли участие ряд литовских политиков, дипломатов и публичных лиц, в том числе ведущий Андрюс Тапинас, по инициативе которого литовцы собрали более 5 млн евро на "Байрактар" для Украины.

Параллельно проходило несколько акций оппонентов – молебен за христианские ценности, организованный католическим союзом, и еще одна акция "За традиционную семью", инициированная общественным деятелем.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Владислав
    навіть німецькі геї проти кацапських підорів
  • Nikolai Chizhevsky
    Розвиток Людини да тобі чуваче до Мордору потрібно там розум знайдеш там хрістіане високодуховние там геїв нема зате на бутилки ******* сідати а ще вбивати гвалтувати усіх і дітей також
  • Iiro Kalastaja
    "лучше геи из брюсселя, чем ********* из расеи" (с)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости