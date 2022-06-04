Оккупанты ежедневно грузят украинское зерно на судна в Севастополе, - СМИ. ФОТО

На погрузку возле зернового терминала в Севастопольской бухте 3 июня стали сразу два небольших балкера класса "река-море".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты, у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкера, названия которых невозможно прочесть из-за большого расстояния к ним. Над судами висит белая дымка – так обычно бывает при погрузке зерновых культур.

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1 июня корреспондент наблюдал другой, еще больше балкер под нагрузкой зерном.

Ранее Крым.Реалии сообщали, что колонны грузовиков везут в оккупированный Крым украинское зерно, захваченное Россией на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей.

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