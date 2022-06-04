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Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска. ФОТО

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В Луганской области бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ захватили БМД-4м 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 01

Отмечается, что именно это подразделение оккупантов совершало зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 02
Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 03

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Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 04

"После небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задания, а вот ее экипажу не поможет уже ничего", - говорится в сообщении.

Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 05
Бойцы 24-й ОМБр захватили БМД-4м российских десантников из Ульяновска 06

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  • Владислав
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    24-й ОМБр-респект...
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