Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинские воины за одну неделю освоили М109А3.

Как отмечают артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезали его, чтобы экипаж не скользил.





"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы, которые герметические и абсолютно идентичные, что влияет на точность разлета при выстрелах", - говорится в сообщении.

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Залужный рассчитывает на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, поскольку преимущество врага в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь.

"Без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.