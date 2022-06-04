Новости Фото • Война

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

37 573122
Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 01

Отмечается, что украинские воины за одну неделю освоили М109А3.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 02

Как отмечают артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезали его, чтобы экипаж не скользил.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 03
Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 04

"Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы, которые герметические и абсолютно идентичные, что влияет на точность разлета при выстрелах", - говорится в сообщении.

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия примет на лечение украинских воинов

Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный 06

Залужный рассчитывает на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, поскольку преимущество врага в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь.

"Без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Норвегия респект, мало говорит много делает!
  • metal35
    арты мало не бывает.чем больше тем лучше!
  • Paul Foxen
    Хлопці ніяк не нарадіють. нормальна адекватна зброя, а не совковий мотлох, все зручно і для людей, навіть корзинки для персональних речей приварені. Цивілізація!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости