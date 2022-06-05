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Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

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На Закарпатье пограничники обнаружили военнообязанного гражданина, пытавшегося выехать за границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба 01

"Правонарушение обнаружили в пункте пропуска "Малый Березный". Во время осмотра микроавтобуса украинской регистрации, следовавшего на выезд из Украины, правоохранители заметили, что в багажнике находится человек. Он скрылся от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками", - говорится в сообщении. 

Задержанный оказался 19-летним гражданином Украины, жителем Закарпатья.

Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба 02

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Отмечается, что лицо, которое пыталось вне контроля выехать за пределы Украины, будет привлечено к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. В отношении водителя в полицию направлено уведомление об обнаружении возможного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".

Топ комментарии

  • Олександр Карін
    Шкода, що він - не депутат із ОПЗЖ. Тоді б йому на КПП побажали щасливої дороги і пригостили б кавою за щьот завєдєнія.
  • Алексей Музыка a818500e
    Вот такое публиковать ? Почему умалчивается то что десятки влиятельных чиновников выехало без особых препятствий. А из этих бедолаг делают сенсацию.
  • Стас K
    В Україні ґендерна рівність. Але жінки рівніші. Жінкам можна не воювати не йти в армію, а чоловік зобов'язаний віддати якийсь борг батьківщині. І взагалі все всім винен.
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