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Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - "Энергоатом". ФОТОрепортаж

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Российская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Об этом в Telegram сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 05 июня 2022 года, россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

"В настоящее время россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", - добавили в "Енергоатоме".

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Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - Энергоатом 01
Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - Энергоатом 02
Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - Энергоатом 03
Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - Энергоатом 04
Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - Энергоатом 05

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Вангую, сейчас Макрон с Шольцем вместо давить *****, будет визжать на Украину что нельзя сбивать ракеты летящие в Киев чтобы не упали на АЕС. Да и вообще низзя сбивать росийские ракеты ато у путена их мало осталось, дайте им долететь до цели чтобы сохранить путену лицо.
  • FT FT
    Какой терроризм. Не унижайте путена, Макрону его еще в жопу целовать
  • PREDATOR PREDATOR
    Магете, як і інші організації, нічого зараз не варті.
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