Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы. ФОТО
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5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева из акватории Каспийского моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Командование ВС ВСУ.
"Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета.
По предварительным данным, рашисты совершили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.