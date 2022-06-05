Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы. ФОТО

5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева из акватории Каспийского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Командование ВС ВСУ.

"Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета.

По предварительным данным, рашисты совершили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

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