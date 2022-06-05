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Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы. ФОТО

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5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева из акватории Каспийского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Командование ВС ВСУ.

"Около 6:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета.

По предварительным данным, рашисты совершили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы 01

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Ракеты по Киеву выпустили из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы 02

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Пока в ответ не будут нанесены удары по Мацквэ чтобы мацквичи ообосрались и сидели ночами в подвалах и проклинали ***** за начатую войну ето и будет дальше так продолжаться
  • Garry Grant
    Хераическая кацапская авиация. Ещё бы над Сахалином стрельнули. А медальки готовы будут получать как и за "подвиги" в Сирии по бомбежке больниц и детсадов. Тьфу,мрази.
  • Petrov Viktor
    По мацкве далеко, нечем сейчас, а по территории ********** где достанем, пора уже преЗЕденту, не только красноречиво возмущаться, а и заявить, что на каждый ракетный удар будет ответка.
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