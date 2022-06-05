Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа спецназовцев-водолазов Нацгвардии достала из Киевского моря вражеский вертолет МИ-35М, сбитый в первые дни войны над водохранилищем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Это уже второй вражеский вертолет, "эвакуированный" водолазами Нацгвардии совместно с представителями ГСЧС Украины со дна водоема. Первый МИ-24П был поднят на поверхность в начале апреля. Правда, теперь нацгвардейцы смогли доставить на берег и тела двух пилотов.

Далее, по словам военнослужащих, вертолет направят в исследовательские центры для изучения. В частности, такие обнаружения вражеской техники будут служить очередным доказательством российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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