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Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Группа спецназовцев-водолазов Нацгвардии достала из Киевского моря вражеский вертолет МИ-35М, сбитый в первые дни войны над водохранилищем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Это уже второй вражеский вертолет, "эвакуированный" водолазами Нацгвардии совместно с представителями ГСЧС Украины со дна водоема. Первый МИ-24П был поднят на поверхность в начале апреля. Правда, теперь нацгвардейцы смогли доставить на берег и тела двух пилотов.

Далее, по словам военнослужащих, вертолет направят в исследовательские центры для изучения. В частности, такие обнаружения вражеской техники будут служить очередным доказательством российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 01

Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 02
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 03
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 04
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 05
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 06
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 07
Еще один сбитый российский вертолет достали со дна Киевского водохранилища 08

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