Россияне обстреливали Донбасс из "Градов", "Смерчей" и "Точек-У". Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Зафиксировано 15 ударов с авиации, ракетных комплексов "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", артиллерии, танков. Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов. На местах обстрелов стражи порядка собрали доказательства военных преступлений РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Российские войска били по населенным пунктам: Бахмут, Авдеевка, Святогорск, Константиновка, Соледар, Краматорск, Дружковка, Новоселовка 1, Первомайское, Острое, Нетайлово, Крестище, Времевка", - говорится в сообщении.

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Информируют о повреждении 7 частных домов, 2 многоэтажек, коммунального предприятия, детского лагеря, завода и двух религиозных сооружений. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.