"Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство", - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина на поле боя покажет России, что наше государство не покорить.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство. Но прежде должны научить его на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", - говорится в сообщении.