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"Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство", - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина на поле боя покажет России, что наше государство не покорить.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство. Но прежде должны научить его на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", - говорится в сообщении.

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Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 01
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 02
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 03
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 04
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 05
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 06
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 07
Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство, - Зеленский 08

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Хорошо бы, Вовсаныч этот принцип применить и к тем, кто в течении почти 3 последних лет грабил бюджет, не выделял деньги на обороноспособность страны, разваливал армию, покупает автогаз за полцены и перепродаёт его уже по полной, сливал спецоперации и т.д.
  • Mykola Trofimenko
    Невідворотність покарання - це ти про себе?
  • Small Jerboa
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