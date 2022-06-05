В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом. ФОТО
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В Николаеве в субботу, 4 июня, российские оккупанты ракетами обстреляли склад с зерновым шротом - там вспыхнул пожар.
Об этом сообщил в Телеграм-канале Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме жилого квартала, вчера российские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. В результате чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор", - говорится в сообщении.
Пожар возник на площади 10 тыс. кв метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.
В целом огонь уничтожил два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.