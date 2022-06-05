Две беженки из Украины погибли в аварии на железной дороге в Германии. ФОТО

По данным немецкого издания Bild am Sonntag, вследствие крупной железнодорожной аварии, произошедшей 3 июня вблизи немецкого города Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария), погибли две беженки из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщило издание, одна из женщин-украинок была с ребенком, который получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Женщины проживали в регионе в немецких семьях, приютивших их после бегства от российской войны в Украине.

По официальной информации, ранения в результате аварии получили около 40 человек, среди которых дети. Всего в поезде, следовавшем из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, на момент крушения находились 140 человек. Поезд сошел с рельсов в районе села Бурграйн, три вагона перевернулись на бок.

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Пока причина аварии неизвестна. Железнодорожники предполагают, что авария могла произойти из-за технической неисправности. В полиции сообщили, что жертвами, по информации на данный момент, стали четыре женщины в возрасте 32, 39, 51 и 70 лет, а также парень-подросток.