Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко. ФОТО
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже те объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого Московского патриархата. Вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами", - говорится в сообщении.
"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов. Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозные сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало к Московскому патриархату. Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры", – добавил Кириленко.