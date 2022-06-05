Россияне разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Большинство – Московского патриархата, – Кириленко. ФОТО

С начала полномасштабной войны оккупанты разрушили или повредили в Донецкой области по меньшей мере 43 религиозных сооружения, большинство из них принадлежало Московскому патриархату.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже те объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого Московского патриархата. Вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами", - говорится в сообщении.

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"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов. Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозные сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало к Московскому патриархату. Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры", – добавил Кириленко.













