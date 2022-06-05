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ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями. ФОТО

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Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 01

Список уничтоженных рашистов:

  • подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;
  • старший лейтенант Валентин Меркулов;
  • лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;
  • лейтенант Виталий Голубь из Читы;
  • лейтенант Антон Ситников из Чехова

ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 02
ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 03
ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 04

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ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 05

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Топ комментарии

  • Hulio
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові дохлі кацапські свині...
  • Serhii 3ed11e2e
    От души желаю матерям орков увидеть фото своих детей на таких вот крестах.
    Да по-быстрее.
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