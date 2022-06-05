ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями. ФОТО
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Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Список уничтоженных рашистов:
- подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;
- старший лейтенант Валентин Меркулов;
- лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;
- лейтенант Виталий Голубь из Читы;
- лейтенант Антон Ситников из Чехова