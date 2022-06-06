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Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию. ФОТО

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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сменил место регистрации своего самолета с Бермудских островов на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в фейсбуке журналист Михаил Ткач.

Он отметил: "Рамзан Кадыров перерегистрировал свой частный борт Airbus A319 стоимостью 80 миллионов долларов. Теперь он имеет регистрацию не на Бермудских островах, как у ненастоящего чеченского патриота в течение последних девяти лет, а в России - как у загнанного санкциями вора. Теперь бортовой номерКадырова RA-73417.

После перерегистрации самолет уже посетил Москву и вернулся в Грозный. Ждем перелета на Мальдивы или в Дубай".

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Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию 01
Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию 02
Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию 03

Топ комментарии

  • Kek Jager
    Как там крымчане, ждут туристов? Сколько за сезон заработать собирайтесь? Учитывая, что цены на росжд такие же, как на самолет. А также, что туристов-мужчин будут хватать и отправлять на фронт защищать Херсон.
  • аспм мпри
  • Colt
    В какой самолёт его не посади - так и останется обезьяной.
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