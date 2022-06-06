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Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке. ФОТО

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР МО в городе Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сегодня это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии.

"Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

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Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке 01
Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР в Северодонецке 02

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  • Rostyslav Komarnytsky
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    проінспектував безумну?
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