Последствия обстрела Гуляйполя оккупантами: Шесть человек травмированы, повреждены здания. ФОТОрепортаж

С 4 на 5 июня рашисты обстреляли Гуляйполе в Запорожской области. В результате травмированы 6 человек.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие российской армии продолжают уничтожать дома жителей Гуляйполя и местную гражданскую инфраструктуру. В результате вооруженной атаки травмированы шесть человек. В органы полиции поступило семь сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

С 4 на 5 июня враг попал по многоэтажкам и частным домам гуляйпольцев. От ракетных попаданий во многих помещениях произошли возгорания, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные постройки.

Кроме помещений граждан российские захватчики обстреляли и другие объекты местной инфраструктуры. Поврежден местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Помещения остались с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами.

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