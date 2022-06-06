Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, пока ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай. ФОТО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне.
"Количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз. На Луганщине городов с ситуацией, сравнимой с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", - отметил глава региона.
По данным Луганской ОВА, спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. метров в Лисичанске. Войска РФ обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.
"Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке - сосчитать трудно, потому что там ведутся уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и Глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области", - отметил Гайдай.
Он добавил, что после вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки.
Также сообщается, что из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.
Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.