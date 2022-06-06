Ликвидирован бурят-"вагнеровец" Анданов, воевавший против Украины с 2014 года. ФОТО

Украинские защитники ликвидировали наемника из ЧВК "Вагнера" Владимира Анданова, воевавшего против Украины на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ.

"Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК вагнер анданов владимир "ваха" из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован, - говорится в сообщении.

Напомним, Анданов убивал мирное население Донбасса еще в 2014 году, а после этого отправился в Сирию. Он стал наемником ЧВК "Вагнера", а после полномасштабного вторжения РФ в Украину он снова отправился воевать против Украины.

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