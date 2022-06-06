Полиция г. Ривне проверяет аэропорт из-за сообщения о заминировании, эвакуирован персонал. ФОТО
1 8514
В г. Ривне в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ривненской области.
Сообщение поступило в 09:45.
"На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области, кинологи и следственно-оперативная группа Ривненского РУП", – пишет пресс-служба.
Персонал аэропорта был эвакуирован.