Полиция г. Ривне проверяет аэропорт из-за сообщения о заминировании, эвакуирован персонал. ФОТО

В г. Ривне в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.