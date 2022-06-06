Двое полицейских передали оккупантам табельное оружие на Николаевщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Двум полицейским в Николаевской области, передавшим табельное оружие оккупантам, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время оккупации города Снигиревка подозреваемые по предварительному сговору добровольно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы – 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.

Правоохранители сообщили двум работникам отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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