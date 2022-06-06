Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, планировавших "прорыв" в Украину с территории РФ.
В них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа.
"Среди изъятого - снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ", - говорится в сообщении.
Участники группы хранили средства поражения в заранее обустроенных схронах на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова.
По данным СБУ, во время обысков у злоумышленников также обнаружено:
снайперскую винтовку Драгунова с глушителем,
боевые осколочные гранаты,
патроны к стрелковому оружию,
оптические прицелы и приборы ночного видения.
"В настоящее время все участники группы задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят неотложные следственно-оперативные действия, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к организации диверсий", - добавили в СБУ. .
Мероприятия по разоблачению и предотвращению преступлений выполняли сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и процессуальным руководством Черниговской прокуратуры.