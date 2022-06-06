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Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ. ФОТО

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СБУ нейтрализовала преступную ячейку на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, планировавших "прорыв" в Украину с территории РФ.

В них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа.

"Среди изъятого - снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ", - говорится в сообщении.

Участники группы хранили средства поражения в заранее обустроенных схронах на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова.

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 01
Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 02
Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 03
Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 04

По данным СБУ, во время обысков у злоумышленников также обнаружено:

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05 снайперскую винтовку Драгунова с глушителем,

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05боевые осколочные гранаты,

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05 патроны к стрелковому оружию,

Нейтрализована преступная ячейка на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения, - СБУ 05оптические прицелы и приборы ночного видения.

"В настоящее время все участники группы задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят неотложные следственно-оперативные действия, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к организации диверсий", - добавили в СБУ. .

Мероприятия по разоблачению и предотвращению преступлений выполняли сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и процессуальным руководством Черниговской прокуратуры.

Топ комментарии

  • Александр Манохин
    Нейтралізовано? Повино бути - знищено! То, що нейтралізовано, може бути активовано! Тількі тотальне знищення!
  • Tierre
    А який сенс подібних ворогів арештовувати? На обмін вони не підуть, бо громадяни України. Але це відверті вороги українського народу, які відсидівши навіть 10 років (а більше портновський КК їм не дасть) залишаться ворогами українського народу, готовими вбивати українців.
    Таких потрібно ліквідовувати, а не судити.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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