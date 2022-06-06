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ВСУ взяли в плен российского снайпера. ФОТО

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Украинские защитники захватили в плен российского военнослужащего. Им оказался 19-летний снайпер Гербовник Максим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал СтратКом.

"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера, и каково было их удивление, когда они узнали, что это их земляк из Житомирщины", - говорится в сообщении.

Снайпер Гербовник Максим родился в селе Поуч Лугинского района Житомирской области.

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Топ комментарии

  • мврина
    Бо! 19 років і родом з Украіни, мразота
    А хіба снайперів беруть в полон?
  • Oleg Zaporogec
    Нахєра брати у полон снайпера? Його треба знищувати на місці. Зараз зелені його швиденько обміняють
  • maximus ac09a5f7
    ***** гнойный. Отдайте его землякам. Пусть ему очелло разорвут на кацапский герб
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