ВСУ взяли в плен российского снайпера. ФОТО
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Украинские защитники захватили в плен российского военнослужащего. Им оказался 19-летний снайпер Гербовник Максим.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал СтратКом.
"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера, и каково было их удивление, когда они узнали, что это их земляк из Житомирщины", - говорится в сообщении.
Снайпер Гербовник Максим родился в селе Поуч Лугинского района Житомирской области.