СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли и блокировали противоправный механизм незаконной продажи защитного снаряжения, ввезенного в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Злоумышленники ввозили бронежилеты якобы для нужд армии, а затем продавали их для собственного обогащения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, противоправную схему организовали несколько человек. Они вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ, чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу.

"Получив гарантийные письма от воинской части, злоумышленники завезли бронежилетов более чем на 5 млн грн. Далее военное снаряжение, которое предназначалось для ВСУ, организаторы схемы продавали через интернет-магазин. При этом украинские защитники получили всего несколько единиц амуниции", – добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, силовики задержали одного из участников схемы "на горячем" во время сбыта очередной партии военного снаряжения на сумму более чем 500 тыс. грн. В ходе санкционированных следственных действий была обнаружена документация, полностью подтверждающая эту противоправную деятельность.

В настоящее время одному из фигурантов схемы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УК Украины и избрана мера пресечения.

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Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме. В частности, осуществляется получение доказательств соучастия в совершении данного преступления командованием и военными лицами одной из воинских частей Львовщины (при вероятном посредничестве которых была реализована схема ввоза указанных бронепластин якобы под видом гуманитарной помощи).

Также СБУ готовит документы для передачи на нужды армии всей изъятой партии защитного снаряжения.

Разоблачение проводили оперативники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.















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