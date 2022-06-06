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"На фронте адские бои": Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов. ФОТОрепортаж

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Волонтер Наталья Юсупова просит помощи для раненых украинских защитников. Нужны средства на приобретение ВАК аппаратов, спасающих жизнь воинам.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно. На фронте адские бои. Около 500 раненых бойцов в сутки. Очень много тяжело раненых воинов. Нужна помощь. Надо купить два ВАК аппарата и расходники. Эти аппараты ставят тяжело ранеными, спасая их жизнь. Цена одного 60 тыс., цена одного комплекта 71 тыс., нужно таких два. Еще нужны обезболивающие и другие лекарства на фронт.

Сегодня оплачено 30 аппаратов АЗФ, это 60 тыс. и тактические медицинские аптечки 10-22 600 грн. За несколько дней куплено тепловизор 50 тыс., два прицела 43 500 грн, расходники 44 тыс., дальномеры 37 400 грн, шины и берцы. Завтра нужно выкупить ВАК аппараты. Прошу помочь", - отметила она.

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Смотрите: "Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями", - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников. ФОТОрепортаж

На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 01
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 02
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 03
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 04
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 05
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 06
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 07
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 08
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 09
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 10
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 11
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 12
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 13
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 14
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 15
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 16
На фронте адские бои: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов 17

Топ комментарии

  • Наталия П
    Наталья, спасибо тебе за твою заботу о наших воинах. Ты, у Зеленского, должна быть самой уважаемой гражданкой Украины. Я надеюсь, что ты это чувствуешь.
  • Oleh Bondarenko
    САме головне, що її поважають воїни, а оте то таке.
  • Андрей Ивашкевич
    Тільки в мене запитання, чому отримуючи таку безлрецедентну фінансову підтримку, уряд не може забезпечити всім необхідним поранених ? Чому до цієї пори продовжується епопея з бронежилетами? В цей же час уряд бере кредит і витрачає 150 млн не гривень на ковід. Де вони знаходять той ковід ? Зебіли просяться на вихід
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